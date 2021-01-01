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Организация онлайн трансляций

Большой опыт, собственный парк техники и несколько точек выхода в интернет позволяют нам проводить многокамерные онлайн трансляции, гарантируя бесперебойный эфир с высоким качеством картинки и звука.

Наша цель - с самого первого контакта стать не просто техническим подрядчиком, а помощником в организации виртуальной версии мероприятия.

Наши прямые руки – ваши прямые эфиры.

В современном мире практически любое крупное мероприятие не обходится без онлайн трансляции в сеть интернет. Это неудивительно, так как проведение прямой трансляции позволяет увеличить аудиторию в десятки и сотни раз, привлечь новых спонсоров, получить дополнительную прибыль за счет продажи билетов на онлайн-трансляцию и показа рекламных блоков. Прямая трансляция также может проводиться на экраны в зале, позволяя зрителям даже с самых дальних рядов видеть крупный план спикера.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ КОНЦЕРТОВ
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ТРАНСЛЯЦИИ МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ
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АРЕНДА СТУДИИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИЙ
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ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ?

ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Разработанные для трансляций, а не съемок свадеб и рекламы

КАЧЕСТВО ТРАНСЛЯЦИИ
ОТ HD ДО 4K

ПЕРСОНАЛ С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

Наши сотрудники имеют опыт проведения как небольших трансляций, так и крупных телевизионных проектов

СВОЙ ИНТЕРНЕТ

Даже при наличии интернета на площадке, необходимо иметь резервный канал

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПЛОЩАДКЕ

Яркая и четкая картинка на любых устройствах - от смартфонов до плазменных панелей
Тестирование необходимо для проверки оборудования провайдера и отсутствия перегруженности 4G сети
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НАШИ КЕЙСЫ

КАКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ МЫ ОБЛАДАЕМ:

ТРАНСЛЯЦИЯ С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ
Наши технологии позволяют проводить эфиры с задержкой до 0.1 секунды
ЧИСТЫЙ ЗВУК С НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
При проведении трансляции мы используем профессиональный видеопульт с возможностью приема и микширования аудиосигнала с нескольких источников. На площадке мы используем радиосистемы, которые обеспечивают высокое качество звука и не требуют проводов.
ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ
Передвижная телевизионная студия - это мобильное решение для организации трансляций, которое сочетает в себе компактность и быстроту развертывания на площадке. Наша ПТС поддерживает до 20-ти камер, обеспечивает вывод графики и титров в прямом эфире.
МНОГОКАМЕРНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
Мы организуем многокамерные трансляции, наше оборудование позволяет использовать до 20-ти камер.
ТРАНСЛЯЦИЯ С ВОЗДУХА (АЭРОСЪЕМКА)
Трансляция с воздуха также возможна! В парке нашей техники несколько разновидностей квадрокоптеров для выполнения различных задач. Нет ничего лучше аэросъемки, чтобы показать масштабность мероприятия в прямом эфире.
ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭФИРА
Мы имеем возможность в прямом эфире выводить графику, титры, подписи и любую другую информацию.
НЕСКОЛЬКО ВИДЕОИСТОЧНИКОВ В ОДНОМ КАДРЕ (ПОЛИЭКРАН)
Полиэкран - незаменимый прием, если необходимо одновременно показать два видео на одном экране. Это может быть телемост между студием и репортером, или презентация и спикер
ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ
Каждая трансляция, которую мы организовываем, записывается на наш и вещательный сервер, что исключает возможные ошибки записи
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ POWERPOINT И ДР.
Мы имеем возможность транслировать экран ноутбука спикера с любой выводимой на него информацией.
ПЛАТНЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
Наш вещательный сервер позволяет проводить платные и закрытые трансляции.
СБОР РАЗНООБРАЗНОЙ СТАТИСТИКИ
В ходе трансляции собирается разнообразная статистика - о текущем количестве зрителей, кол-ве переходов, среднем времени просмотра и т.д.
АРЕНДА ВИДЕОСВЕТА И ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Вы можете арендовать с нашей помощью большой ассортимент различного оборудования - плазменные панели, стойки, звуковое и световое оборудование.
А ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ КЛАССНЫЕ САЙТЫ!
Посмотрите пример лэндинга для мероприятия с онлайн трансляцией. Мы делаем такие сайты по фиксированной цене в пакете с онлайн трансляцией.
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ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕННЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ
НАШИ КЛИЕНТЫ:
МЫ РАБОТАЛИ НА ПЛОЩАДКАХ:

КАК ПРОВОДИТСЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ?

Онлайн трансляция - это передача видео- и аудио-сигнала в сеть интернет в режиме прямого эфира. Зрители имеют возможность присутствовать на мероприятии "онлайн" находясь в любой точке земного шара. Также, участники прямой трансляции имеют возможность общаться между собой и с организаторами мероприятия, задавать вопросы, принимать участие в опросах.
Проведение онлайн трансляции позволяет увеличить аудиторию мероприятия в несколько раз, дополнительно заработать при проведении платных трансляций, а также получить видеозапись мероприятия сразу по его окончании.
Организация онлайн-трансляций мероприятий в Санкт-Петербурге

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Все крупные российские и зарубежные социальные сети поддерживают проведение онлайн трансляций. Такой вариант организации трансляции подойдет, если ваша основная цель - привлечь как можно большую аудиторию, а трансляция будет бесплатной для зрителей.

Мы можем провести единовременную трансляцию мероприятия сразу в несколько социальных сетей.

При проведении таких трансляций важно помнить о риске блокировки, в случае появления в эфире музыки, защищенной авторским правом. Причиной могут стать даже несколько секунд мелодии телефона, случайно попавшие в эфир.
онлайн трансляции в социальные сети

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

Возможностей социальных сетей и YouTube для проведения трансляций часто бывает недостаточно. Такие площадки не подходят для проведения платных и закрытых трансляций, поэтому для подобных проектов мы используем специальные сервисы. Они позволяют сделать доступ к трансляции по уникальным паролям, автоматизировать продажу билетов, проводить опросы в прямом эфире. Кроме того, трансляция на этих платформах не будет заблокирована при случайном нарушении авторских прав в эфире.
Проведение платных трансляций

СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ

Качество онлайн трансляции зависит от множества составляющих. Важна предварительная подготовка, тестирование интернет соединения, создание схемы подключения оборудования.

Использование профессиональных решений для проведения онлайн трансляций гарантирует надежность всей системы и эффективную работу съемочной группы.

Мы предлагаем только надежные варианты проведения трансляций по разумной цене. Не экономим на коммутации, используем вещательные видеокамеры, привозим свою точку доступа в интернет на площадку, даже при наличии местного интернета.

Стоимость организации онлайн трансляции "под ключ" в нашей компании начинается от 10 000 руб. — мы беремся даже за небольшие проекты со скромным бюджетом и проводим их на высоком уровне.
Стоимость организации онлайн трансляции

ЭФИРНАЯ ГРАФИКА - ПОДПИСИ СПИКЕРОВ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

В каждый пакет организации трансляции входит разработка базового комплекта эфирной графики - подписей спикеров, обложки трансляции и макета мультикадра. Мультикадр используется для вывода нескольких источников в одном кадре - например изображения докладчика и его презентации.

Мы подключаемся к ноутбуку спикера на площадке и осуществляем захват любого материала, который показывается зрителям. При этом специальная верстка мультикадра позволяет корректно отображать презентации как в стандартном так и в широкоэкранном формате.
Организация онлайн-трансляций

ЧЕТКАЯ КАРТИНКА И КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК

При проведении трансляций мы используем только профессиональные вещательные видеокамеры уровня Sony PMW-200, EX-3, PXW-X70, и телевизионные штативы.

Режиссер и операторы имеют служебную связь по радиоканалу. На протяжении всего эфира режиссер дает указания операторам и в кадре оказывается нужный человек или объект.

Видеосигнал передается по кабелю SDI, который намного надежнее HDMI кабеля. Разъемы SDI надежно фиксируются в месте подключения, кабель невозможно случайно выдернуть из камеры или видеомикшера.

Звук мы забираем с аудиомикшера площадки, либо используем свои петличные и ручные микрофоны. Аудиосигнал проходит дополнительное цифровое шумоподавление, поэтому спикеров всегда хорошо слышно, а фоновый шум отсутствует.
Проведение онлайн трансляций

НАДЕЖНОСТЬ ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЯ

Даже при наличии интернета на площадке мы всегда привозим свою точку доступа. Это позволяет предусмотреть резервный канал связи в случае проблем на стороне провайдера или локальной сети площадки.

При слабом сигнале 4G сети мы используем дополнительные антенны, или или применяем альтернативные способы подключения к интернету.
Интернет для трансляций

ЗАПИСЬ ЭФИРА И МАТЕРИАЛА С КАЖДОЙ КАМЕРЫ

После каждой проведенной трансляции мы предоставляем заказчикам запись эфира целиком, и материал с каждой камеры.
Эти видеозаписи могут использоваться как для последующего монтажа выступлений каждого спикера, так и для подготовки отчетного видеоролика.
Видеозапись онлайн трансляции

АРЕНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не всегда на площадке имеется все необходимое для проведения мероприятия. Кроме организации онлайн трансляции, мы можем привезти и настроить:

• Видеосвет, для хорошей видимости спикеров на сцене и в эфире
• Колонки и микрофоны для зала
• Проектор, экраны, плазмы
• Дублирующий монитор у сцены для спикера
• Кликер
• Wi-fi для гостей

Аренда оборудования для трансляций

ВИДЕОСЪЕМКА И ФОТОСЪЕМКА МЕРОПРИЯТИЯ

Мы занимаемся комплексным фото- и видеосопровождением мероприятий, поэтому кроме проведения онлайн трансляции готовы провести видеосъемку отчетного ролика и фотосъемку мероприятия.

Таким образом вы получите надежного подрядчика для закрытия сразу нескольких задач и дополнительную скидку при заказе фото- или видеосъемки вместе с онлайн трансляцией.
Видеосъемка мероприятия при проведении трансляции

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКАЗА ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

При заказе видеотрансляции мероприятия важно грамотно подойти к выбору подрядчика, заранее разработать сценарий прямой трансляции, подготовить эфирную графику. Мы всегда помогаем нашим клиентам с решением организационных и технических вопросов, бесплатно подготавливаем комплект эфирной графики, проводим онлайн трансляцию мероприятия под ключ.
На площадках мы используем свое звуковое оборудование - радиосистемы, кабели и микрофоны, что гарантирует высокое качество звука. Привозим свою высокоскоростную точку доступа в интернет, которая необходима даже при наличии интернета на площадке в качестве резервного канала связи. Стандартное время полной технической готовности - 2 часа до начала мероприятия.
Заказать трансляцию
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