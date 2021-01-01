Руководство Физико-технического им. А.Ф. Иоффе обратилось в Студию Дениса Золотова с задачей организовать онлайн видеотрансляцию мероприятий, посвященных 100-летию этого одного из старейших и всемирно известных физических институтов России. С первой консультации и единственного предварительного визита сотрудники студии проявили себя высокопрофессионально и гибко в плане технической привязки своего оборудования к местным условиям, а также предложили удобный и динамический экранный формат трансляции. В итоге трансляция конференции на канал YouTube "Ioffe Institute" была проведена без сбоев, с прекрасной работой режиссера, хорошим изображением и звуком. Полагаем, что заказанная работа выполнена Студией качественно, на высоком профессиональном уровне. Нам было приятно взаимодействовать с молодыми людьми - сотрудниками Студии - и в человеческом плане.