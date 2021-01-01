Конференция по медицинской генетике в НИИ им. Отта
Клиент:
НИИ им. ОттаЗадача:
Провести трансляцию международной конференции с подключением удаленных спикеров из 4-х залов, подключить контроль присутствия для начисления баллов НМО зрителям, обеспечить площадку светом, микрофонами, ноутбукамиРешение:
Трансляция на платформе Facecast, монтаж 4-х автономных видеопультовых на две камеры с подключением ВКС Zoom, тестирование всех удаленных спикеров
- 8 камер
- 4 вещательных сервера, 12 ноутбуков
- 16 микрофонов, конференц-система, 4 кВт звука
- Более 1 км коммутации
- 18 человек на площадке
- 140 удаленных спикеров
- Более 1000 зрителей